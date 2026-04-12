可自動偵測並擊落無人機 美軍實彈測試新型防空系統

美軍第一騎兵師於胡德堡實測「黃金之盾」分層防空系統。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近日在德州胡德堡（Fort Hood）完成「黃金之盾」（Golden Shield）防空系統實彈測試。測試過程中，系統在無人工介入下完成偵測、追蹤並擊落無人機。這項演訓展示了如何將偵測與開火流程連接並加速處理，減少操作人員的作業負荷。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導指出，美軍第一騎兵師近期執行了這場名為「飛馬衝鋒」（Pegasus Charge）的實彈測試。在演訓中，這套名為「黃金之盾」的自動化感測器成功識別並分類敵方無人機，隨即自動分配攔截任務至另一端的武器系統完成擊毀。這是相關技術整合後的實彈展示，顯示系統數據傳輸已具備自動化能力。

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「黃金之盾」並非單一武器，而是一套整合型防空架構。報導指出，該系統結合指揮控制、多種感測器以及自動化火控組件。目前美軍的技術趨勢是透過數據中心架構讓不同戰鬥車輛共享情報，系統可自動分配攔截任務給適合的單位執行，無需每台車輛都裝備全套偵測設施。

納入無人載具平台 用於攔截低成本威脅

測試中展示的武裝配置也引起關注。影像顯示美軍測試了專為攔截無人機設計的 HARPE 微型飛彈，以及用於地面偵蒐的「火蟻」（FireAnt ） 自動化地面機器人。這類手段旨在建立多層次防禦體系，用於攔截大量且低成本的自殺式無人機。相關配置能延伸部隊偵測範圍，並以更經濟的方式提供防護。

這項系統被認為有助於減少組員的認知負荷，使其在移動作戰中維持防禦量能。在傳統模式下，人員必須同時處理多項任務，在面對大規模無人機攻擊時較具挑戰。透過自動化偵測與追蹤功能，部隊可在受控狀態下進行移動。報導指出，目前相關部署與運用方式仍在觀察階段，實際影響與運作模式仍有待後續發展進一步釐清。

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