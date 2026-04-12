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海軍敦睦艦隊睽違23年造訪聖克里斯多福 當地1500名民眾登艦參觀

2026/04/12 17:03

海軍敦睦艦隊4月9日至11日造訪聖克里斯多福及尼維斯。（取自我國駐聖克里斯多福及尼維斯大使館臉書）海軍敦睦艦隊4月9日至11日造訪聖克里斯多福及尼維斯。（取自我國駐聖克里斯多福及尼維斯大使館臉書）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕由磐石號油彈補給艦領銜的海軍敦睦艦隊日前抵達中美洲，在4月9日至11日間造訪友邦聖克里斯多福及尼維斯，我駐該國大使館表示，這是我國敦睦艦隊睽違23年後再度造訪該國，且當地民眾踴躍登艦參觀，共有1500名民眾參與。

海軍今年度敦睦艦隊由磐石號油彈補給艦（AOE-532）、成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）組成，共計有840名官兵參加，且今年不僅是走航程更遠的「大敦睦」路線，航程也將比去年的106天來得更長。

根據我國駐聖克里斯多福及尼維斯大使館所述，海軍敦睦艦隊造訪該國的時間，為4月9日至11日，也是為相隔23年後再度到訪，受到克國政府與各界的熱烈歡迎；期間開放民眾登艦參觀，吸約1500位民眾踴躍參與。

海軍官兵與聖克里斯多福及尼維斯官兵進行籃球友誼賽並合影。（取自我國駐聖克里斯多福及尼維斯大使館臉書）海軍官兵與聖克里斯多福及尼維斯官兵進行籃球友誼賽並合影。（取自我國駐聖克里斯多福及尼維斯大使館臉書）

克國政府除了舉辦隆重的迎賓典禮，還宴請敦睦支隊長陳明峯少將等人參與宴席。我國海軍鼓號樂隊、陸戰隊儀隊與莒拳隊也輪番表演，官兵也與該國國防軍官兵舉行籃球友誼賽，氣氛融洽。

我國與聖克里斯多福及尼維斯於1983年9月建交，迄今已超過40年，根據公開紀錄，海軍敦睦艦隊雖然時常造訪中美洲，但上次造訪聖克里斯多福及尼維斯的時間點，落在2003年，當年一共造訪11個友邦。

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