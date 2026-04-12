卡達長程預警雷達遭擊中 350億元設施損毀細節首度看清

卡達美製 AN/FPS-132 彈道飛彈預警雷達受損影像。右上角小圖為今年3月3日襲擊後之衛星照，最新釋出的實體畫面顯示雷達陣面受損情況較衛星觀測更為廣泛。（圖：Planet Labs）

〔編譯陳成良／綜合報導〕卡達一座長程預警雷達先前曾遭伊朗攻擊，如今最新釋出的照片顯示，受損細節比過去衛星畫面更為清楚。這組近距離影像揭露了雷達陣面的實體損害，提供外界評估該區域飛彈預警系統現狀的新依據。

根據軍事媒體《The Aviationist》報導，近期在網路上流傳的最新照片，提供了美製 AN/FPS-132 Block 5（SSPARS）彈道飛彈預警雷達受損的最清晰視角。該雷達部位於卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），上個月曾遭伊朗報復性飛彈襲擊。這組由《半島電視台》最先發布的照片顯示，雷達結構的損害程度可能比先前衛星影像所呈現的更為廣泛。

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雖然目前照片無法完整評估雷達的整體運作狀態，但影像清楚拍到受損的內部組件與燒焦的線路。報導指出，早期的衛星影像僅能觀察到雷達陣面某側有殘骸與滅火痕跡，但此次近距離照片顯示，爆炸與高溫對電子設備造成的破壞相當明顯。目前尚無官方聲明確認該雷達是否仍具備部分運作量能，或是已處於完全失效狀態。

Satellite imagery from Planet appears to confirm that recent Iranian strikes have damaged a U.S.-made AN/FPS-132 Block 5 （SSPARS） ballistic missile early warning radar in Qatar.



The system is valued at approximately $1.1 billion. https://t.co/2izKrf1a5f pic.twitter.com/F8Q3G9S9cc — Egypt's Intel Observer （@EGYOSINT） March 3, 2026

這座遭到擊中的雷達系統價值不菲。根據資料，卡達於2013年透過軍售取得該系統，合約金額約11億美元（約新台幣352億元）。該系統具備三面電子掃描相位陣列，提供360度無死角監控，偵測距離最遠可達5000公里。它是美軍及其盟友在波斯灣地區飛彈防禦架構中的核心感測器，負責早期識別並追蹤各類彈道威脅。

報導分析認為，即便雷達僅受到局部損害，也可能降低追蹤品質並縮短防空系統的反應時間。自衝突爆發以來，伊朗持續將區域內的多個雷達站列為打擊目標，意圖透過癱瘓預警路網來因應美方的空中優勢。

報導指出，這類大型固定設施雖然性能強大，但在面對精準導引武器時，其不可移動的特性成為戰術上的脆弱點，目前的修復時程與受影響程度仍待進一步釐清。

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