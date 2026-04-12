獨家》「大禮包」加送擾台！巴士海峽共機強勢驅離美機 美軍硬氣回嗆

美國曾指控，中國軍機過去幾年在東海與南海的脅迫與危險行為急遽增加。（取自美國國防部網站）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立委鄭麗文日前帶回所謂的對台「大禮包」，宣稱兩岸關係有望春暖花開，然而第一線的軍事動態卻狠狠打臉此種說法。中共對台軍事威脅不僅未曾停歇，甚至在周邊空域與美軍大玩「廣播口角」。根據長期監控西南空域的軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，昨日傍晚巴士海峽上空火藥味十足，美中兩軍在3分鐘內連番隔空交火。

根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，昨日18時23分，中國空軍率先對區域內的美軍軍機發出廣播驅離；僅隔1分鐘，18時24分，中國海軍也加入戰局，接力對美機進行喊話。面對共軍連番叫囂，美軍軍機也不甘示弱，隨即於18時25分強硬回擊，強調其正於「國際空域」行使合法的航行與飛越權利。雙方你來我往，台海周邊空域儼然成為大國角力競技場。

請繼續往下閱讀...

粉專感嘆，政治人物口中的「禮包」看在守護國防第一線的官兵眼裡，顯得格外諷刺。共機頻繁襲擾，不僅壓縮我國防空預警時間，更顯示中共「軟硬兼施」的兩手策略。呼籲國人對中共的文攻武嚇保持高度覺醒，切莫被表面的紅利所蒙蔽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法