自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》「大禮包」加送擾台！巴士海峽共機強勢驅離美機 美軍硬氣回嗆

2026/04/12 18:10

美國曾指控，中國軍機過去幾年在東海與南海的脅迫與危險行為急遽增加。（取自美國國防部網站）美國曾指控，中國軍機過去幾年在東海與南海的脅迫與危險行為急遽增加。（取自美國國防部網站）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立委鄭麗文日前帶回所謂的對台「大禮包」，宣稱兩岸關係有望春暖花開，然而第一線的軍事動態卻狠狠打臉此種說法。中共對台軍事威脅不僅未曾停歇，甚至在周邊空域與美軍大玩「廣播口角」。根據長期監控西南空域的軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，昨日傍晚巴士海峽上空火藥味十足，美中兩軍在3分鐘內連番隔空交火。

根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，昨日18時23分，中國空軍率先對區域內的美軍軍機發出廣播驅離；僅隔1分鐘，18時24分，中國海軍也加入戰局，接力對美機進行喊話。面對共軍連番叫囂，美軍軍機也不甘示弱，隨即於18時25分強硬回擊，強調其正於「國際空域」行使合法的航行與飛越權利。雙方你來我往，台海周邊空域儼然成為大國角力競技場。

粉專感嘆，政治人物口中的「禮包」看在守護國防第一線的官兵眼裡，顯得格外諷刺。共機頻繁襲擾，不僅壓縮我國防空預警時間，更顯示中共「軟硬兼施」的兩手策略。呼籲國人對中共的文攻武嚇保持高度覺醒，切莫被表面的紅利所蒙蔽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中