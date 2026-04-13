漢光電腦兵推納入情報單位 蔡明彥：與國防部溝通順暢、會充分配合

國安局長蔡明彥13日表示，過去漢光演習有國安局人員進駐國防部前例，今年有制度性安排，國安局會充分配合。（記者陳逸寬攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部「漢光42號」兵棋推演11日起登場，為了模擬應對共軍各種潛在手段，今年將情報單位納入兵推編組之中。國安局長蔡明彥今（13）日表示，過去漢光演習有國安局人員進駐國防部前例，今年有制度性安排，國安局會充分配合。

國軍「漢光42號」電腦兵推於本月11日至24日舉行，共進行14天13夜的兵棋對抗演練。

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蔡明彥今日出席立法院外交及國防委員會前表示，國安局事實上在情報機關跟視同情報機關中，有很多屬於國防部單位，之間溝通聯繫順暢。

蔡明彥說明，過去漢光演習國安局也有人員進駐到協力的國防部情報機關了解狀況，今年有這樣的制度性規劃與安排，國安局會做充分配合。

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