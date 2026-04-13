美軍神盾艦再＋1 巴納姆號服役 配備96單元飛彈發射系統

美軍伯克級神盾驅逐艦「小哈維．巴納姆號」（USS Harvey C. Barnum Jr., DDG-124）正式服役，該艦配備96單元垂直發射系統（VLS），可執行防空與飛彈攔截任務。（圖：美國海軍）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍再添一艘伯克級神盾驅逐艦。「小哈維．巴納姆號」（USS Harvey C. Barnum Jr., DDG-124）正式服役，配備96單元垂直發射系統，為水面艦隊增加新一項作戰能力。

越戰英雄巴納姆2023年7月出席以其為名的伯克級神盾驅逐艦下水暨命名典禮。（美聯社資料照）



根據歐洲軍事媒體《Defence Industry Europe》報導，美國海軍近日在諾福克海軍基地舉行成軍儀式，標誌該艦正式投入現役。該艦屬於伯克級「技術插入型（Technology Insertion）」構型，在既有船體設計基礎上導入部分新一代系統。

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該艦搭載「神盾基線9C」（Aegis Baseline 9C）作戰系統，可同時執行防空與飛彈攔截任務。其垂直發射系統可依任務需求搭載多型防空飛彈、反潛武器與巡弋飛彈，能同時對付空中與海上目標。

報導指出，該艦在電力與冷卻系統方面也進行升級，為後續整合新型裝備預留空間。

伯克級驅逐艦目前仍是美國海軍水面艦隊的主力艦種之一。隨著新艦持續服役，艦隊規模維持穩定擴充。

資料顯示，目前仍有多艘同級艦正在建造中，其中至少7艘處於不同建造階段。相關造艦計畫與交付進度，持續受到外界關注。

該艦以美國陸戰隊退役上校巴納姆（Harvey C. Barnum Jr.）命名，他在越戰期間因作戰表現獲頒榮譽勳章。報導指出，巴納姆本人曾於艦艇測試期間登艦參與相關活動。

新艦加入現役 強化水面艦隊配置

報導指出，隨著「巴納姆號」正式投入運作，將納入既有艦隊體系，參與各項海上任務。相關部署與後續運用方式，仍有待觀察。

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