防空飛彈打到見底？美盟友急轉單南韓、烏克蘭 供應吃緊浮現

南韓研製的天弓二型防空飛彈。在美製攔截系統供應吃緊下，中東多國正轉向洽購此類可快速部署的替代方案。（圖取自LIG Nex1）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東多國的防空飛彈庫存正因密集的無人機襲擊而面臨見底危機。當美製攔截系統的補給速度遠遠跟不上消耗，原本高度依賴美國保護傘的盟友，正被迫打破慣例，轉向南韓、烏克蘭甚至防務新創公司尋找可立即部署的替代武器，以填補隨時可能引爆的防禦真空。

《華爾街日報》報導指出，沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國正積極洽購南韓研發的「天弓二型」（Cheongung-II，M-SAM）中程防空飛彈系統。這場採購反映出中東各國對無法及時取得美製武器的極度焦慮。由於美製愛國者（Patriot）飛彈生產受限，且五角大廈已明確表示將優先供應烏克蘭，導致中東盟友的訂單面臨長達數年的延遲。

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報導指出，這波飛彈消耗速度遠超預期，主因是伊朗與其盟友大量使用低成本的見證者（Shahed）無人機進行密集攻擊。這迫使中東軍方必須以單枚造價數百萬美元的昂貴飛彈，去攔截僅需數萬美元的廉價目標。這種「高打低」的不對稱消耗，正迅速掏空各國多年累積的戰略庫存。這種消耗模式，使防空系統在長時間攻擊下難以維持原有防護強度。

為了快速補破網，中東各國開始採取多元化戰術。沙烏地阿拉伯除了向南韓探詢提前交付訂單的可能性，更與烏克蘭簽署國防協議，試圖引進具備空中撞擊攔截能力的廉價無人機。此外，原本已逐漸淡出第一線、具備快速反應火力的方陣（Phalanx）近迫武器系統機砲，因具備應對低空威脅的高效率與低成本優勢，再度受到多國關注。

《華爾街日報》指出，在需求持續升高下，軍火產能與交付速度正成為各國防衛能力的重要變數。美製軍火產能的斷鏈，正推動各國防禦策略從單一依賴轉向尋求多元備援。這場產能與時間的賽跑，將直接影響未來全球軍事版圖的權力走向。

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