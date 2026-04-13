今年已第2次！南海軍演規模擴大 美澳菲聯手 日本將首度參與

美國、澳洲與菲律賓今年2月在南海舉行第1次聯合海上軍演，戰機與艦艇協同運作。隨著區域情勢升溫，美澳菲三國於本月再度展開今年第2度聯手海空演訓。（擷自X@INDOPACOM）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海軍事行動頻率持續升高。美國、澳洲與菲律賓今年已第2度在該海域展開聯合軍演，戰機、軍艦與偵察機同步出動，顯示區域軍事合作正持續擴大。

《路透》報導指出，這場為期四天的聯合演訓於4月9日至12日進行。菲律賓軍方表示，此次行動集結三國兵力，菲方出動FA-50戰鬥機，澳洲派遣P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）海上巡邏機，美國則部署「阿什蘭號」（USS Ashland）船塢登陸艦。演訓期間，各型軍機與艦艇協同運作，形成空中偵察、海上機動與聯合作戰的整合演練。

此外，菲律賓與美國將於4月20日啟動年度「肩並肩」（Balikatan）大型軍演，日本將首度以完整參與者身分加入，而非過去的觀察員角色，顯示多國軍事合作正進一步擴編。

請繼續往下閱讀...

相關軍事行動發生在中菲海上摩擦持續之際。雙方近期針對多起南海事件互相指責，包括中國對菲律賓海岸防衛隊飛機發射照明彈的事件，使區域緊張局勢升溫。

對於相關軍事活動，北京方面持續表達反對立場，認為此類聯合演訓將加劇區域緊張。各方在南海的巡邏與軍事部署仍持續進行。

《路透》指出，相關聯合軍演與巡邏行動預計將持續推進，區域安全情勢仍受到關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法