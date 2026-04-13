一路順風！海軍敦睦艦隊啟航前往聖露西亞 揮舞國旗壯行

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕我國海軍敦睦遠航訓練支隊持續執行遠航任務，近日在中美洲完成友邦聖克里斯多福及尼維斯訪問行程後再度啟航，前往下一站聖露西亞。聖克里斯多福及尼維斯的碼頭送別場面溫馨，我國大使館人員、技術團隊與僑胞齊聚揮旗道別、高喊祝福，展現我國與友邦深厚情誼。

敦睦艦隊日前於4月9日至11日間造訪聖克里斯多福及尼維斯，為睽違23年再度到訪。期間開放民眾登艦參觀，吸引約1500名當地民眾踴躍參與，顯示交流成果豐碩。克國政府亦舉行隆重迎賓典禮，並宴請支隊長陳明峯少將等人，雙方互動熱絡。

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訪問期間，海軍鼓號樂隊、陸戰隊儀隊及莒拳隊接連演出，展現國軍訓練成果與文化軟實力；官兵亦與當地國防軍進行籃球友誼賽，深化軍事與民間交流，整體氣氛融洽。

今年敦睦艦隊由磐石號油彈補給艦（AOE-532）領銜，搭配成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）及康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）組成，總計840名官兵參與。相較往年，今年採行航程更長的「大敦睦」路線，整體航期也將超越去年的106天，任務規模與距離皆再提升。

在完成聖克里斯多福及尼維斯行程後，艦隊轉往下一站聖露西亞。於當地桑德港碼頭送別時，現場僑胞與工作人員揮舞旗幟，高喊「我愛敦睦艦隊」、「一路順風」等口號，氣氛感人，為官兵遠航增添士氣。

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