美軍擬飛越印尼領空 印太部署路線恐改變

圖為美軍B-52H轟炸機（中）與F-16戰鬥機（上）及南韓F-35A戰機（右下）進行聯合飛行演訓的資料畫面。美軍持續強化跨區域空中行動能力，相關航線與空域運用安排，成為近期與印尼討論軍機飛越領空議題的背景之一。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在印太地區的行動布局可能出現新變化。印尼國防部週一證實，正與美國討論一項提案，內容涉及允許美國軍機飛越印尼領空。若相關安排成形，外界關注是否將進一步擴大美軍在東南亞的行動空間與部署彈性。

據《路透》報導，美方正尋求取得所謂「全面性夜間通行權」，讓軍機可在夜間飛越印尼領空。不過印尼國防部強調，目前僅處於「意向書」（Letter of Intent）草案的內部討論階段，相關內容尚未定案，也不具法律約束力。

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印尼位處東南亞交通要衝，地理位置橫跨印度洋與太平洋之間。若開放相關空域，將有助於美軍在印太地區進行更靈活的航線規劃，縮短部分長距離部署與調動時間。

在現行架構下，美軍於區域內的行動需依賴既有通道與盟友基地支撐。若印尼提供飛越權，將被視為強化區域機動能力的一環，但具體影響仍取決於最終協議內容。

針對外界關注，印尼國防部重申，該國對領空擁有完整主權，任何與他國的合作安排都必須符合國內法律與主權原則。官方表示，目前討論內容僅為初步草案，尚未形成正式協議。

美國國防部表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）預計與印尼國防部長夏夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）會晤，相關議題可能納入雙方討論範圍。

對於相關提案的實際影響，印尼國防部強調，所有安排仍在討論階段，尚未形成最終決策。報導指出，雙方後續談判進展與協議內容，仍有待進一步釐清。

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