綠委建議替美軍掃雷 國防部：獵雷艦噸位不足以遠航

國軍獵雷艦。（資料照）

〔中央社〕民進黨立委王定宇建議，國軍可表達支援美國於荷莫茲海峽掃雷意願；國防部副部長徐斯儉表示，「想法相當有創意，但沒有這麼想過」，主因是獵雷艦噸位不足以遠航，且周邊戰備負荷沉重，海軍有限的獵雷戰力是否適合出去，仍得評估。

立法院外交及國防委員會邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉，內政部、海洋委員會專案報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並備質詢。

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民進黨立委王定宇指出，美國總統川普對於盟國未出兵協助荷莫茲海峽掃雷頗有抱怨，國軍此時是否適合表達願意支援美國掃雷的意願。

國安局長蔡明彥指出，這是假設性的議題，台灣跟美國其餘盟友狀況不同，必須評估其自身敵情動態才能調動兵力，因此條件比較複雜。

國防部副部長徐斯儉提到，「想法相當有創意，但沒有這麼想過」，因為關鍵還是後勤補給與保障，且海軍的獵雷艦噸位不大，恐無法航行至荷莫茲海峽；另外，台灣周邊的戰備負荷量重，又面臨共艦常常侵擾，已經非常有限的獵雷戰力是否適合出去，仍得評估。

王定宇也關切海軍掃雷能量是否足夠。海軍參謀長朱惠民回答「持續在做」；另針對布雷能力、智慧水雷的開發狀況，朱惠民均回應，「努力中」。

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