與那國島2030年部署防空飛彈部隊 町長點頭拍板

日本自衛隊將在與那國島部署03式防空飛彈。（取自陸上自衛隊網站）

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本為加強離島防衛，計畫於沖繩縣與那國島部署防空飛彈部隊，此項部署計畫已獲地方同意，並預定在2030年度完成部署。

綜合日媒報導，與那國町町長上地常夫今天在防衛省與防衛相小泉進次郎會面，就防衛省的部署計畫表達「不會提出反對意見」，等於是正式同意飛彈部署。

上地常夫於去年8月當選町長，他表示已與町民廣泛交換意見，這次的決定的理由是「部隊進駐將提升嚇阻力」，而且這是防禦性、以攔截為目的的裝備，這一點會確實向居民說明。

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他也指出，由於部分居民仍持反對意見，已要求防衛省持續提供充分且詳細的說明，若未來有追加部署計畫，地方政府將會審慎評估。

小泉在今年2月宣布，將以2030年度為目標，在與那國部署03式中程防空飛彈部隊。這型飛彈的射程約為60公里左右，主要是為攔截飛機、無人機、巡弋飛彈等中低空威脅，強化日本西南離島在灰色地帶與空中威脅層面的防護。

日本為推動強化南西方面防衛，除在沖繩本島外，已於宮古島與石垣島陸續部署中程防空飛彈，與那國島的部署計畫其實早在2022年就已提出。與那國島位於距離台灣約110公里，是日本最西端的有人島。當地於2016年設立陸上自衛隊駐屯地並部署沿岸監視部隊，2024年已配置電子戰部隊，並計畫於2026年度再部署另一支對空電子戰部隊。

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