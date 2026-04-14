金正恩視察新銳驅逐艦飛彈試射 韓媒曝「3號、4號艦規劃中」

北韓5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」驅逐艦12日實施戰略巡弋飛彈和反艦飛彈試射。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒報導，北韓國務委員會委員長金正恩12日再次視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並觀摩飛彈試射過程。

北韓領導人金正恩（右）12日再次視察「崔賢號」，並觀摩飛彈試射過程。（法新社）

韓聯社報導，「崔賢號」驅逐艦12日再次進行作戰運用評估測試，實施戰略巡弋飛彈和反艦飛彈試射。

請繼續往下閱讀...

北韓領導人金正恩（右4）12日再次視察「崔賢號」，並觀摩飛彈試射過程。（法新社）

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）稱，試射旨在檢驗艦艇武器整合指揮體系的射控系統，幫助海軍陸戰隊士兵熟練掌握飛彈操作動作，同時確認經改良的主動抗干擾導航系統的精準度和命中精度。

報導稱，「崔賢號」驅逐艦當天試射了2枚戰略巡弋飛彈和3枚反艦飛彈。巡弋飛彈和反艦飛彈沿著西部海域上空的預定軌道分別飛行7869至7920秒和1960至1973秒後，精準命中目標。

官媒發布的影像顯示，金正恩12日在碼頭與軍方高層一同視察飛彈試射。

金正恩表示，近期在國防科學領域取得了一系列成果，使得北韓部隊戰備狀態大幅提升。「不斷且無止境地加強強而有力、值得信賴的核戰遏止能力，是我黨不變的國家防衛路線，是最重大的優先任務。」

據悉，金正恩當天還接獲正在建造當中的第3號、第4號驅逐艦武器系統組成審議方案的匯報。

金正恩上月4日和10日也曾視察「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈，校閱武器體系運用情況。金正恩女兒金主愛（音譯）陪同視察了第2次試射。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法