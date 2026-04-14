美「拳師號」兩棲突擊艦現蹤關島 「3航艦+2準航艦」圍伊朗將成形

美軍拳師號兩棲突擊艦已通過關島附近。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍持續派兵馳援中東，根據追蹤航艦動態的美國海軍學會新聞網（USNI News）最新發布資訊，除了上月底自美國東岸啟航的布希號航艦，已經航行至非洲西岸之外，橫跨太平洋的「拳師號」兩棲突擊艦，日前在關島附近執行任務。若拳師號在本月下旬抵達中東，將使美軍在中東擁有「3艘航艦、2艘準航艦」的龐大兵力，可對伊朗發動進一步行動。

根據美國海軍學會新聞網最新公布的航艦動態資料，美軍拳師號兩棲突擊艦日前抵達關島附近，隸屬於第11陸戰隊遠征支隊的官兵，正在艦上執行防衛演習任務。拳師號兩棲突擊艦編隊一共有3500名官兵，其中有2000餘人是陸戰隊官兵。

美軍拳師號兩棲突擊艦已航行至關島附近；布希號航艦則在非洲西南岸。（取自美國海軍學會新聞網）

由於美軍兩棲突擊艦排水量超過4萬噸，且可操作F-35B等艦載機，因此又被視為「準航艦」，且所屬編隊又可藉由兩棲登陸、直升機降方式，投送數千名陸戰隊官兵，具有強大的作戰能力。

美軍當前在中東部署的航艦打擊群，包括部署在阿拉伯海的林肯號航艦、在地中海東岸待命的福特號航艦，以及上月底已抵達中東的的黎波底號兩棲突擊艦。待在非洲附近繞行的布希號航艦、在西太平洋航行的拳師號兩棲突擊艦抵達中東，可望成為美軍對伊朗發動下一波攻勢的籌碼。

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