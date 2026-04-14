限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中共18機艦擾台 8架次軍機入我周邊空域
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今天（14日）表示，自昨（13日）上午6時至今天上午6時止，合計偵獲中共軍機9架次、軍艦6艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。其中有8架次軍機進入我北部、西南及東部空域。
據國防部公布示意圖，共機活動時段包括，昨上午11時20分至11時35分，偵獲主戰機2架次於我北部空域活動。另在馬祖、東引周邊空域，昨上午9時45分至下午12時55分則偵獲無人機1架次進行活動。
請繼續往下閱讀...
在西南及東部空域方面，國防部指出，昨下午12時45分至晚上8時，共有輔戰機及直升機4架次在西南空域出沒。此外，昨上午9時25分至下午5時25分，偵獲直升機2架次於我東部空域活動。
除空中活動外，國軍合計偵獲中共海軍艦艇6艘及公務船3艘持續在台海周邊海域活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。