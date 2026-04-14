連美軍都缺飛官？最高1900萬元留人 戰力壓力浮現

美國空軍U-2「蛟龍夫人」（U-2 Dragon Lady）偵察機飛行員於任務結束後返回加州比爾空軍基地（Beale Air Force Base）。美軍近年持續透過高額獎金留任飛行員，反映包括偵察與高空作戰等關鍵任務領域的人力需求壓力。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最強空軍也面臨人力壓力。美國空軍近期推出新一輪留才方案，針對飛行員等關鍵人員提供最高達60萬美元（約新台幣1900萬元以上）的獎金，希望延長服役年限，以維持作戰能力與戰備穩定。

根據專業軍事媒體《Air & Space Forces Magazine》報導，美國空軍公布2026會計年度「航空獎金計畫」（Aviation Bonus），符合資格的現役飛行員、無人機操作員、空戰管理人員與作戰系統軍官，可依年資與專長選擇延長3至12年服役，最高每年可領取5萬美元（約新台幣159萬元）獎金。申請截止日為5月31日，符合條件者須在期限內完成申請程序。

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報導指出，美國空軍長期面臨飛行員短缺問題，相關缺口自1990年代以來持續存在。為穩定人力結構，軍方過去已多次推出高額留才方案，包括2022年提供最高達42萬美元（約新台幣1330萬元以上）的經驗飛行員獎金，以及後續針對特定關鍵武器系統人員設計的專案激勵措施。

儘管如此，美軍內部評估認為，單一金錢誘因難以根本解決問題。空軍官員曾指出，提升飛行員產量與留任率，需要從訓練、制度與職涯發展等多面向同步調整。

最新方案特別提高短期合約的獎金吸引力，尤其針對戰鬥機、轟炸機與U-2偵察機等任務領域，顯示這些高強度作戰單位在人力補充上面臨更大壓力。美國空軍參謀長威爾斯巴赫（Kenneth S. Wilsbach）表示，相關措施旨在確保部隊維持足夠的經驗與專業，以應對當前與未來的作戰需求。

報導分析指出，隨著全球安全局勢升溫，美軍對於具備實戰經驗的飛行人員需求持續增加。在高強度任務與長期部署壓力下，即使提供高額獎金，仍難完全填補人力缺口。

美方過去曾坦言，單靠獎金制度難以達成每年培訓1500名飛行員的長期目標，顯示相關問題已從人事管理層面，逐步轉化為影響整體戰力的結構性挑戰。

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