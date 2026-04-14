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美軍增購K1000型太陽能無人機 邊飛邊充電最高滯空76小時將赴中東

2026/04/14 10:46

圖為K1000超長續航力無人飛機系統加裝垂直起降旋翼。（圖取自DVIDS）圖為K1000超長續航力無人飛機系統加裝垂直起降旋翼。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國戰爭部近日宣布向Kraus Hamdani Aerospace公司授予一份價值2.7億美元（約新臺幣85.7億元）合約，增購新一批K1000ULE太陽能無人機，其滯空時間高達76小時，交付後將佈署於陽光充沛的中東地區，強化該地情報掌握。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，戰爭部授予Kraus Hamdani Aerospace公司單一來源、「不定期交貨／不確定數量」（IDIQ）採購合約，以2.7億美元為額度持續採購K1000ULE，預計將交由駐防中東的中央司令部空軍部隊操作。

報導指出，該型無人機已在印太與中東多場演訓中測試，包括菲律賓、關島與波斯灣地區，並逐步納入美國陸軍與陸戰隊運用體系。

K1000ULE屬美軍定義的「第2類」（Group 2）9.5公斤至24.9公斤級無人機，僅需2人即可操作，可安裝於基座搭配車輛投放，或是加裝垂直起降旋翼，具備優異操作彈性與極低後勤支援需求。而K1000ULE最大特點為機翼與水平尾翼的太陽能板，以及翼展達6公尺的主翼，使其可在6000公尺高空持續滑翔與巡弋以降低能耗，還曾創下近76小時連續飛行紀錄，航程超過1296公里，具備優異長航程性能。

此外，K1000ULE的模組化特性還可搭配多種酬載，勝任情監偵、電戰、通信中繼、酬載投放等任務，甚至可搭配人工智慧（AI）技術，自主飛行和多架同型機協同執行任務，並僅需單一操作手便能控制整個無人機群執行協同任務。

Kraus Hamdani Aerospace公司還說，K1000ULE為同尺寸和重量級別無人機中，續航能力最佳者，曾多次獲美軍多軍種採用和測試，足以證明性能優異且成熟可靠，並強調無人系統已成現代戰場要角，用戶亟需成本更低的系統迅速大量部署與承擔低價裝備損失，也凸顯K1000ULE價值所在。

報導分析，隨著美軍推動低成本無人機大量化部署，K1000ULE這類長航時平台，將與攻擊型無人機形成互補，負責長時間監控與指揮節點功能，提升整體無人作戰網絡效能。

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