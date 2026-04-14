美陸軍正式接收M7輕量化版本 展開部隊實測換裝M4步槍

圖為美國國民兵手持XM7（現為M7）步槍實施實彈射擊訓練。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕經過5年的發展，美國陸軍3日宣布，已接收西格紹爾公司交付的首批M7步槍的輕量化版本XM8卡賓槍，未來將取代近戰部隊現役M4A1卡賓槍，提升基層步兵的火力表現。

美陸軍表示，首批交付項目除XM8卡賓槍外，亦包含配件、備料與後勤支援，顯示該型武器已進入實際部隊導入階段。XM8為M7步槍的輕量化版本，全長較M4A1縮短約3.5英吋（約8.9公分），重量減輕超過1磅（約0.45公斤），有助於提升士兵在城市與複雜地形中的機動能力與操控性。

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美陸軍強調，在火力方面，XM8採用6.8公厘彈藥，在維持輕量化設計的同時，仍具備符合現代戰場需求的殺傷力。此外，該型武器可與M157射控系統完全相容，並支援各類武器掛載裝備，提升整體作戰彈性與精準打擊能力。

美陸軍說，XM8卡賓槍歷經長時間原型測試與部隊驗證，並納入士兵實際操作回饋進行設計優化，顯示其已具備成熟部署條件。

美陸軍表示，在現代戰場強調機動與精準打擊的趨勢下，美軍透過導入新型輕量化步兵武器，強化單兵作戰效能；XM8的部署不僅是裝備更新，更反映其步兵作戰體系持續朝高機動與高整合方向發展。

先前美國陸軍曾表示，XM8最快將於今年10月展開部隊測試，進一步強化部隊近距離作戰能力。另針對M7步槍，美陸軍還強調XM8並非用來取代M7，而是作為其輔助武器。

相關報導指出，美軍陸戰隊已拒絕採購M7步槍，陸軍押注的M7步槍雖然具備極致的殺傷力與遠程穿透力，但對於必須執行兩棲登陸、搶灘突擊的陸戰隊員來說，過重的槍身與縮減至20發的彈匣容量，反而成了致命傷。

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