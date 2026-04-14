日神盾艦鳥海號獲戰斧飛彈 今夏開啟實彈試射

圖為日本海上自衛隊金剛級護衛艦「鳥海號」（DDG-176），2025年橫須賀港內暫泊，實施「戰斧」巡弋飛彈訓練彈的再裝填演練。（日本海上自衛隊官方X帳號）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛省3月底宣布，海上自衛隊神盾艦「鳥海號」已取得發射美國製巡弋飛彈「戰斧」的能力。為加速建構長程打擊能力，日方規劃今年夏季於太平洋東部，動用神盾驅逐艦「鳥海號」進行戰斧巡弋飛彈實彈射擊訓練，為海上自衛隊首度在艦上完成該型飛彈實射驗證。

星條旗報報導，日本防衛省表示，此次訓練將在美國海軍第3艦隊支援下進行，象徵日美雙方正推動飛彈系統與操作人員整合，強化聯合作戰能力，以提升對區域威脅的嚇阻效果。

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報導指出，「鳥海號」為搭載戰斧飛彈，去年往美國進行約5個月系統改裝和人員訓練；完成實射後，將進一步展開高階海上訓練。另1艘神盾驅逐艦「霧島號」預計最晚會在2027年3月具備發射能力。

日本自2022年起推動戰斧飛彈採購計畫，規劃取得最多500枚飛彈。美國已於2023年批准總額23.5億美元（約新臺幣747億元）軍售案，包含200枚Block IV與200枚Block V型戰斧飛彈。

防衛大臣小泉進次郎3月表示，日本已接收首批戰斧飛彈，但未公布具體數量。

但外界也關注，美軍在中東戰事中大量消耗戰斧飛彈，已發射逾850枚，占其約3000枚庫存相當比例，恐影響後續對外軍售與交付進度。

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