無人機新品種是反潛 英海軍測試投放聲納浮標多點開花

英國皇家海軍2月23日與新創公司Certo Aerospace合作完成一項反潛作戰技術驗證，透過無人機直升機投放聲納浮標執行潛艦偵測與追蹤能力。（圖取自X@ModernNavy）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機系統持續擴展各領域作戰潛力，英國皇家海軍2月23日與新創公司Certo Aerospace合作完成一項反潛作戰技術驗證，透過無人機直升機投放聲納浮標執行潛艦偵測與追蹤能力，為未來無人反潛作戰奠定基礎。

軍聞網站「Defence Blog」報導，此次測試屬於「大西洋堡壘」（ATLANTIC BASTION）計畫一環。測試中，600公斤級的CAPSTONE無人機攜帶並投放多枚聲納浮標，持續飛行超過2小時，驗證無人平台執行反潛任務的可行性。

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報導指出，聲納浮標蒐集的水下聲學數據，並整合UYS-506聲學處理系統，透過無人機回傳至地面控制站，再導入指管系統進行分析，使操作人員可即時掌握聲學特徵、目標位置與動態；測試同時結合Starlink衛星通訊，實現跨區域遠距指揮與控制。

報導分析，雖然有人駕駛的梅林直升機仍是反潛任務的核心，但無人機可拓展反潛單位的作戰範圍，並降低人員風險。

Certo Aerospace執行長圖斯強調，CAPSTONE無人機優勢在於能從任何的海軍軍艦甲板起飛，其共軸旋翼與模組化酬載設計，使其能在單一甲板空間運作，並搭載多樣化任務裝備。

報導另說，針對此次測試，英國海軍反潛項目主管希爾上校稱讚，測試效果已經超乎預期。他說，此次測試以自動化為重點，對英國海軍反潛、特別是防空反潛能力的科技尖端發展提供了關鍵資訊。

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