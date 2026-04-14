人類歷史首次由機器人部隊攻佔敵軍陣地！ 烏克蘭軍隊寫創舉

烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏克蘭軍隊創下戰爭史上首次由機器人部隊攻佔敵方陣地的紀錄。（圖擷自澤倫斯基X）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭開打逾4年1個月，無人載具已經在這片戰場上佔有一席之地，現烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏克蘭軍隊創下戰爭史上首次由機器人部隊攻佔敵方陣地的紀錄。

烏克蘭總統澤倫斯基在X平台上宣布，烏克蘭軍隊創下了1項里程碑，人類戰爭歷史上首次有敵方陣地完全由無人載具所奪取，烏軍在沒有步兵參與的情況下，使用新型反戰車地面無人車（UGV）、無人機攻佔俄軍陣地，俄羅斯士兵投降，烏克蘭方面沒有人員損失。

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澤倫斯基指出，過去3個月以來，烏克蘭地面機器人系統執行了超過2萬2000次任務。這些系統包括「Ratel」、「Termit」、「Ardal」、「Rys」、「Zmii」、「Protector」、「Volya」等。他強調當機器人取代戰士進入最危險的區域時，體現了高科技對最高價值——「對人類生命的保護」。

烏克蘭軍方表示，3月份機器人系統完成的任務比2月增加了50%，3月底還靠著無人機從俄羅斯軍隊手中救出了2名戰俘。

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） April 13, 2026

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