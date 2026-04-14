美軍掃雷艦隊集結荷姆茲！獵雷行動啟動 航道控制升級

圖為美軍復仇者級（Avenger-class）掃雷艦「先鋒號」（USS Pioneer，前）與「酋長號」（USS Chief，後）於2020年共同航行的檔案照。隨著美軍近日啟動荷姆茲海峽清場行動，此類掃雷艦艇已成為美軍強化航道控制的核心戰力。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／報導〕美軍已調動多艘掃雷艦前往荷姆茲海峽，準備執行航道控制與水雷清除任務。這項動作顯示，美方正加強該海域的控制能力，區域軍事部署進一步升高。

國海軍伯克級神盾驅逐艦於4月11日航經荷姆茲海峽。美國中央司令部指出，該艦艇在該區域執行水雷清除前置巡弋任務，藉以確保關鍵航道不受威脅。（圖擷取自美國中央司令部）

軍事新聞網站《The War Zone》報導，根據述美國中央司令部（CENTCOM）說法，美軍已啟動掃雷艦隊部署行動。隨著多艘掃雷艦與相關支援單位向中東集結，美方將透過監控系統與無人載具強化對荷姆茲海峽關鍵航道的控制能力，以因應該海域可能存在的潛在威脅。

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軍事專家指出，掃雷作業具高度挑戰，艦艇通常須在低速甚至靜止狀態下進行，逐步搜尋海底目標，並透過無人載具或潛水裝置排除威脅。這使執行任務的艦艇在過程中，需長時間暴露於攻擊風險下，也讓整體海上行動充滿不確定性。

這項部署發生在美伊停火談判破裂後，雙方在軍事層面的對峙持續升高。隨著美方強化海上部署，不僅對伊朗形成直接軍事壓力，也可能影響全球能源供應與航運安全。同時，以色列與黎巴嫩真主黨在南部地區的交戰仍在持續，使區域局勢進一步升溫。

《The War Zone》引述美國中央司令部資訊指出，美軍已著手進行水雷清除相關準備作業，並持續調整部署，以確保航道安全與後續行動需求。

USS Chief （MCM-14） and USS Pioneer （MCM-9） Avenger-class mine countermeasures ships leaving Singapore - April 10, 2026 SRC: INST- yplanesonly pic.twitter.com/49unSU9nuf — WarshipCam （@WarshipCam） April 10, 2026

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