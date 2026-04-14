GPS恐遭干擾？美軍F-15E機身多出神祕圓盤 抗干擾天線現蹤

美軍F-15E戰機參與「史詩怒火行動」進行空中加油，機背紅圈處即為近期加裝的圓盤型抗干擾天線。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當戰場上的GPS導航訊號可能遭敵方強力干擾甚至「騙走」時，戰機如何確保沒有被帶往錯誤位置？美軍F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機近期被拍到加裝一種神祕的圓盤型新天線，成為解決現代戰場導航危機的新利器。

軍事媒體《The Aviationist》報導指出，在美軍近期執行的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，多名軍事觀察家發現部分參與任務的F-15E戰機機背右側，出現了過去未曾看過的圓形陣列天線。這套被稱為「控制接收場型天線」（CRPA）的裝置，是一種可過濾干擾訊號的天線系統，正是美軍為對抗嚴峻電磁戰所進行的最新防護升級。

這類抗干擾能力，目前正成為各國空軍加速補強的重點。隨著烏克蘭戰爭爆發，全球軍方深刻體認到電磁頻譜戰的威力。過去被視為穩定可靠的衛星導航，在實戰中已被證明極可能遭到壓制甚至被刻意引導至錯誤位置，使戰機與精準飛彈在關鍵時刻失去定位能力。這意味著，在強烈干擾環境下，決定勝負的關鍵，可能不再是武器性能，而是「是否還找得到正確位置」。

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報導指出，這項升級計畫顯示，除了飛彈的射程與威力，如何確保裝備能看清目標並找對路，已成為現代戰場的生存關鍵。美軍正陸續為這批F-15E戰機整合新一代的通訊與預警防衛系統，確保這款主力戰機能維持在高度干擾環境中的作戰能力。

That circular antenna on this SJ F-15E looks like the CRPA tied to DIGAR （Digital GPS Anti-jam Receiver） which is an ongoing upgrade alongside RMP and MUOS/SATURN. I've seen it on a handful of F-15Es so far most of them LN tails but the deployed MO/SJs seem to have the mod. pic.twitter.com/Fagi52FlCk — Abd （@blocksixtynine） April 9, 2026

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