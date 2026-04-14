首曝！烏軍500公里飛彈實戰2次 俄後方彈藥庫危急

烏克蘭據傳已悄悄將射程達500公里的新型彈道飛彈投入實戰，使俄軍後方的補給據點與彈藥庫面臨全新威脅。圖為彈道飛彈發射示意圖，非本次實戰之特定型號。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭悄悄在戰場上動用了一款射程達500公里的新型飛彈，且至少已執行過兩次實戰任務，這項過去未曾公開的武器研發成果，近期才由烏克蘭國會議員揭露，也讓俄軍後方安全面臨新變數。

根據烏克蘭媒體《RBC-Ukraine》報導，烏克蘭國會國防委員會成員韋尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavsky）透露，烏克蘭軍事情報部門已在戰場上兩度進行飛彈發射任務。這些飛彈在飛行過程中曾升至100公里與204公里的高空，但其打擊目標與實際戰果至今仍未公開。

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這款彈道飛彈射程達500公里，意味著俄軍位於前線後方數百公里內的補給據點、指揮設施甚至彈藥庫，都可能成為打擊目標。這也意味著俄軍原本用於輪替與集結兵力的後方區域，將更容易遭到突襲打擊。官方尚未透露具體打擊目標與成效，也未說明此類飛彈的實際部署數量。

這類飛彈在接近目標時速度極快，將提高攔截難度，也增加俄軍防空系統的壓力。目前外界仍無法確認這款飛彈的產量與部署位置，使其實際戰力難以評估，也讓原本被視為相對安全的俄軍後方區域，防護優勢可能逐漸削弱。

除了地面發射外，報導指出烏克蘭也曾嘗試從運輸機上發射飛彈。這種方式可讓飛彈從高空直接進入飛行狀態，縮短加速過程並提升射程，也讓飛彈發射位置更難預測，增加防禦方的預警難度。若此技術成熟，飛彈可從更接近目標的位置發射，進一步縮短反應時間並提升突襲能力。

目前外界仍無法確認相關技術是否已投入大規模實戰，但這款飛彈已被投入實戰的事實，仍為戰場帶來新的不確定性。

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