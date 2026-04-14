不想再看美國臉色？歐洲打造「海馬士」級火力網

Destinus開發的「Ruta」巡弋飛彈試射畫面。歐洲正以此類系統強化長程打擊能力，降低對美製火箭系統依賴。（圖取自Destinus）

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲正加速建立自有長程打擊能力。德國軍工巨頭萊茵金屬（ Rheinmetall）14日宣布，將與荷蘭航太防務公司Destinus合作，開發巡弋飛彈與多管火箭系統，目標打造可對標美軍海馬士（HIMARS）高機動火箭系統的歐洲版本，強化區域軍備自主。

德國軍工企業 Rheinmetall 公布的「Ruta」飛彈系統畫面。該系統由歐洲企業合作開發，未來將納入量產計畫，作為強化區域長程打擊能力的一環。（圖取自Rheinmetall）

根據《華爾街日報》導，雙方將成立合資公司「Rheinmetall Destinus Strike Systems」，由萊茵金屬持股51%、Destinus持股49%，預計2026年下半年啟動，鎖定歐洲與北約市場的長程打擊需求。報導指出，在烏克蘭與中東戰事帶動下，飛彈需求已從每年數千套攀升至數萬套規模，業界直言目前限制發展的「不是需求，而是產能」。

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另據《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報導，歐洲在烏克蘭戰場中高度依賴海馬士等美製系統，暴露長程火力缺口。Destinus近年已向烏克蘭提供「Ruta」飛彈與無人機混合系統，並推出射程逾450公里的巡弋飛彈版本，顯示歐洲正加速建立可實戰運用的替代方案。

軍事媒體《Defense Express》分析指出，歐洲目前在多管火箭系統領域仍仰賴美國海馬士、南韓K239「天橆」（Chunmoo，「橆」音同無）及以色列系統，自主產品有限。萊茵金屬同步推動的GMARS火箭系統，被視為歐洲版長程火力平台的重要選項。

報導指出，隨著產能擴張與系統開發推進，歐洲正從依賴外部供應，轉向建立自身飛彈與火箭體系，長程打擊能力的戰略布局已逐步成形。

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