海馬士精準火箭不再美國獨有 澳洲首射跨入生產門檻

澳洲陸軍海馬士（HIMARS）系統於伍默拉（Woomera）試驗場成功試射自製GMLRS精準火箭彈。此次試射標誌著澳洲在建立主權精準彈藥生產能力、強化長程精準打擊火力上，邁出關鍵的一大步。（圖：澳洲國防部）



〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲13日首度試射自製「海馬士」（HIMARS）系統使用的精準火箭，成為美國之外，唯一生產「導引多管火箭系統」（GMLRS）的國家。此舉代表澳洲從火箭彈採購方轉向生產方，國防工業能力出現關鍵轉變。

據軍事媒體《Army Recognition》報導，這次試射地點位於澳洲南部的伍默拉（Woomera）試驗場，試射中使用的，正是澳洲位於韋克菲爾德港（Port Wakefield）設施所生產的GMLRS精準火箭。

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報導指出，這項能力的關鍵不在於單一火箭性能，而在於澳洲可在危機期間自行生產精準彈藥，大幅降低對美國漫長供應鏈的依賴。在現代戰場上，精準彈藥消耗速度極快，能否穩定補充，往往直接影響作戰持續能力。

「海馬士」系統的作戰價值在於其高度機動性與精準打擊力。報導指出，該系統可在數十公里外精準摧毀敵方的指揮所、彈藥庫、防空陣地與部隊集結點。其最大的戰術優勢在於「射後不理」的快速機動性，能有效縮短從發現目標到精準打擊的「感測到射擊鏈」，並大幅降低遭反擊的風險。

對於國土遼闊、地理分佈分散的澳洲軍隊而言，這種結合機動性、精準度與射程的戰力組合，是現代陸戰防禦的關鍵。

在地生產加持，打造印太戰略火力節點

據報導，澳洲推動精準彈藥國造，核心目標是確保在危機時刻能掌握作戰物資的供應。國防官員直言，主權製造能力能確保在全球供應鏈受阻時，澳洲仍能維持作戰能量。

這項生產計畫並非單純的工業製造，而是澳洲與美國國防工業深度整合的成果。澳洲政府已投入鉅資建立從零件生產到系統總裝的在地生態系，這也讓澳洲成為印太盟友體系中，除了美國本土以外最關鍵的火網節點。

報導並指出，未來澳洲計畫進一步參與更長程武器生產，包括射程超過500公里的「精準打擊飛彈」（PrSM），顯示澳洲的長程打擊能力布局仍在持續擴張。

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