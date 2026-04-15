老工兵參加教召埋設M6A2戰防雷 退役中士沈暉峰還是小心翼翼

金馬地區過去部署相當多的戰防雷，目前都已清除完畢。圖為金防部未爆彈處理小組過去在清除「M6式戰防雷」時的畫面。（資料照，金門岸巡隊提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍步兵203旅工兵連日前進行教育召集訓練，昨日實施4線柵設置、蛇腹型鐵絲網阻絕架設及訓練用M6A2戰防雷埋設演練，參與教召的都是服役多年後退伍的老工兵，但他們在演練裝設M6A2戰防雷時，可一點都不馬虎，個都是小心翼翼，所有細節都要按照安全流程來做。

M6A2戰防雷是一種主要用於防禦、摧毀敵方戰甲（輪型）車輛的輕型反戰車地雷，這型地雷屬於壓力感應式，通常需要135至182公斤以上的重量壓過才會引爆，這項設計是為了確保一般人員踩踏時不會輕易爆炸，主要針對戰車或重型車輛。爆炸威力足以炸斷戰車履帶、破壞輪胎，或摧毀戰車底部較薄弱的裝甲，使車輛失去行動能力。

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召員將訓練用M6A2戰防雷以斜切角度置入地雷坑內，依倒序完成各方位的草皮覆土並加以偽裝。（圖：取自軍媒青年日報）

陸軍步兵203旅工兵連教育召集訓練，昨日實施4線柵設置、蛇腹型鐵絲網阻絕架設及訓練用M6A2戰防雷埋設演練，有效提升工兵專業職能。（圖：取自軍媒青年日報）

在昨天的演練過程中，召員各個手戴麂皮手套，分工合作運用長、短螺旋樁與刺絲網展開4線柵架設作業；只見首員將加力棒穿入螺旋樁孔洞，由另2位召員採肩抵肩方式合力推動螺旋樁，藉助旋轉力道完成植樁作業。作業手也接續將刺絲網依序綑綁至各螺旋樁，再由低至高完成4層刺絲網張線作業，順利完成阻絕設置。

蛇腹型鐵絲網架設作業期間，則由召員合力抬起蛇腹型鐵絲網，整齊跨步向前邁進，依令將蛇腹型鐵絲網套上螺旋樁，並由作業手以刺絲網逐一穿入各螺旋樁孔洞，完成加固作業。另在地雷埋設演練部分，召員手持圓鍬採交切法將草皮切出叉字型，再依序掀起前、左、右、後方位的草皮，審慎將訓練用M6A2戰防雷以斜切角度置入地雷坑內，並依倒序完成各方位的草皮覆土，進一步達到地雷埋設及偽裝的演練目標。

退伍中士丶陸軍步兵203旅工兵連工兵裝備班長沈暉峰。（圖：取自軍媒青年日報）

在陸軍54工兵群服役10年退伍的召員沈暉峰中士，在接受軍媒青年日報訪問時表示，M6A2戰防雷埋設作業程序充滿細節，透過此次教育召集訓練，教官逐步講解及示範操作各步驟要領，以及叮嚀常見錯誤動作與危安風險，加上實地展開反覆操練，有效強化個人工兵專業戰力。

沈暉峰進一步表示，地雷埋設課程帶入敵情意識，模擬不同假想敵可能行動路線，考驗召員是否能有效正對敵可能來襲方向，實施地雷埋設；另M6A2戰防雷主要破壞、阻絕目標為敵方戰甲車，故須在埋設作業，以45度斜切角度擺放，以利在假想敵軍行經雷區時形成殺傷效果，藉由精進相關細節，提升對裝甲目標的毀傷效能與阻絕戰力。

退伍後參加教召的203旅工兵連戰鬥工兵陳冠杰上兵。（圖：取自軍媒青年日報）

首次參與教育召集訓練的陳冠杰上兵指出，訓練期間確遵教官動作要求，並在反覆實作中修正動作細節，突破過往錯誤習慣與操作盲點，重新建立正確觀念與操作節奏，不僅提升架設作業熟練度及作業效率，更建立嚴謹的安全意識，確保在戰時能穩定遂行任務、發揮工兵支援能量。

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