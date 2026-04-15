姊姊是105砲長、妹妹是副砲長 李美奇、李美薇姊妹聯手精準射擊

21砲指部砲3營姊妹檔，姊姊李美奇上士（右）與妹妹李美薇中士（左）。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍之中的夫妻檔、兄弟檔、姊妹檔時常蔚為佳話，能與至親在同個基層單位工作，更是相當難得。陸軍21砲指部砲3營就有一對姐妹檔李美奇上士、李美薇中士，姐姐扮演105榴彈砲的砲長與測量作業，妹妹則是副砲長與操作週視鏡，兩人齊心協力完成火砲原級校正射擊，確保火砲射擊穩定且精準。

根據軍方資訊，李美奇上士、李美薇中士「姊妹檔」，分別擔負測量與砲班的職責，齊心發揮專長，展現守護家園的決心。姊姊、砲1連砲長李美奇表示，她這次主要負責測量作業，而測量為所有程序的起點，必須精確計算各砲位的座標、方位與標高，並將數據整合成完整成果圖，提供後續射擊指揮作為計算依據。

李美奇說，測量作業會以雙線同步進行，一組由陣地出發，另一組前往觀測區，最終銜接成完整測地圖，作業過程中每一個細節都不容差錯，只要雙方測繪的結果相差1密位，都可能影響整體射擊精度，因此在進行測量時，必須嚴格校準測繪儀器的水平氣泡與標杆位置，保證誤差值不到1公尺。

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妹妹李美薇擔任副砲長，她表示，透過姊姊精準測量後，射擊指揮所才能計算出準確的射擊參數，而她則負責操作週視鏡，依據射擊諸元進行精準校正，把關最終火力的發揚。此外，她也積極向姊姊學習測量相關工作，希望自己能夠跟上姊姊的步伐，取得高等專長的認證，進一步提升自身砲兵專業職能。

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