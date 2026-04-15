美新創「隨扈」翼地效應無人機完成首飛 美陸戰隊關注印太海上運輸

美國新創公司REGENT Craft專為國防任務打造的「隨扈」（Squire）翼地效應無人機原型，已在近日完成首飛。（圖取自X@ELMObrokenWings）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為因應印太區域作戰，美軍陸戰隊表示，正密切關注翼地效應無人機概念的推進。而美國新創公司REGENT Craft專為國防任務打造的「隨扈」（Squire）翼地效應無人機原型，已在近日完成首飛，可強化海上物資運送能量。

軍聞網站「The War Zone」報導，REGENT Craft公司新聞稿指出，去年獲得美方負責翼地效應飛行器監管工作的海岸防衛隊批准後，便持續針對「隨扈」的等比例原型機進行一系列測試，並於近期成功在羅德島州外海完成歷史性首飛，寫下美國國防專用翼地效應載具首飛紀錄，也標誌該機已完成地面測試工作，即將邁入全新階段。

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REGENT Craft執行長塔爾海默表示，此次試飛結果「對美國國防計畫而言是一項重大成就」，也清楚表明翼地效應技術能為第一線作戰人員提供的支持與貢獻。他並透露「隨扈」接下來將逐步驗證自主控制、航電系統及運作範圍等各項指標，持續提升其效能、自主性和作戰能力，以滿足支援美軍海上作戰行動的需求，有效應對印太地區乃至全球，來自中共等潛在對手日益加劇的威脅。

根據REGENT Craft資料顯示，「隨扈」翼地效應無人機搭載8具電動旋翼，最高速度可達80節（約時速148公里）、最大航程逾160公里、有效酬載約23公斤，且配備模組化艙間設計，僅需2名人員即可在地面迅速更換模組化裝備。未來若順利獲美軍採用，除將大幅增進機動性外，也有望強化部隊在太平洋等區域，或基礎設施有限等艱困環境中，執行情監偵、後勤運輸、戰鬥搜救（CSAR）等多元任務能量。

值得注意的是，REGENT Craft另一款開發中的新型翼地效應機「總督」（Viceroy），去年也獲美陸戰隊戰鬥實驗室（MCWL）青睞並授予合約，該飛機設計更能搭載12名乘客或約1587公斤，現正持續按規劃期程，推進一系列測評工作。

「翼地效應」是指當航空器低空飛行時（通常是翼展的1/2以下），通過機翼下方氣流會對地表產生反作用力，增加機翼上下壓力差，因而引發升力增加、阻力降低的現象，可使原本沉重的航空器順勢升空，並能維持一定高度、持續飛行。

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