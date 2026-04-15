各種武器裝備怎麼用才是不對稱作戰？ 關鍵在戰略思維與指導

上官伐謀（哈佛校友）

藍委陳永康日前質詢國防部長有關國防戰略與不對稱戰略的思維，引發廣大的迴響。

試問，我國到底有無「國防戰略」？我認為有，但卻是散佈在相關的文件、出版品，還有我們諸多國安首長的腦海中，若勉強拼湊在一起，必定會慘不忍睹，因為沒有製作成統一的「戰略文件」，好讓政府部門能依循，進而制定配套與從屬的戰略、戰術戰法、策略與具體作為，落實在施政、預算、建軍備戰與教育訓練上，這是很可惜的事。

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竊以為大部分的武器系統本身，其實，並沒有具備所謂的對稱或不對稱性，而是我們的國防戰略、軍事戰略、野戰戰略的不對稱「思維」與「指導」，才讓這些武器裝備，在特定的時空環境下，產生了不對稱效應，或是依循這些指導，發展出具有支持不對稱戰略的載台、系統或裝備。

一架小型的四軸空拍機，原本是用以滿足大眾休閒娛樂的器材、且到處可見，哪有看得出有「不對稱作戰」性呢？但基於不對稱戰略理念與指導，經適切改裝後，轉身成為以小搏大、以多擊強、以低廉成本去消耗敵人高價系統的利器，才有今日無人機擅場的時代，一旦回到承平時期、特定時空條件改變了，空拍機又回到了休閒娛樂的本色，這關鍵就在於戰略思維與指導，這是被許多人忽略的重點。

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