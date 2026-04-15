不只空中加油 BAE推「太空加油」衛星

圖為BAE想像的太空加油衛星概念圖。（圖取自BAE）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著NASA發展阿提米絲計畫、SpaceX發展太空火箭，以及天空佈滿星鏈衛星，太空戰場想像正逐步成形。軍工大廠BAE公司近日在太空研討會上，公開一款具備軌道加油能力與高推力的新型衛星「Ascent」，鎖定動態太空作戰與地月空間任務需求。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，BAE指出，「Ascent」屬於「Elevation」小型衛星系列，可在中地球軌道、地球同步軌道及地月空間等多種軌域運作，並具備跨軌道機動能力。

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值得一提的是，BAE已確認首個訂單，首枚衛星預計於2027年交付，作為驗證平台，測試在軌補充燃料與機動運行能力。

報導指出，「Ascent」最大特色在於其高機動與可加油設計，使衛星可依任務需求調整軌道，例如躲避威脅或監控特定目標；相較傳統衛星，該設計可延長任務壽命並提升作戰彈性。

而美國太空軍同時也正推動部署小型衛星集群的RG-XX計畫，強化甚至取代現有的太空情監偵設備。該計畫並有低成本的要求，以便能根據任務即時替換集群中的衛星。對此BAE表示，該型衛星是因應美國太空軍與太空司令部對高機動太空資產的需求而開發，同時也吸引商業與民用市場關注，顯示相關技術需求正快速成長。

此外，「Ascent」亦可作為「太空拖船」，搭載多種酬載並支援多任務運用，包括衛星部署、軌道轉移與深空探索等任務，提升太空作戰與後勤支援能力。

分析指出，在太空競爭升溫下，具備高機動與在軌補給能力的衛星，將有助於提升太空資產生存性與運用彈性，成為未來太空作戰與監控體系的重要發展方向。

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