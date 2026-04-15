滿身「彈孔補丁」仍在飛！美軍受損KC-135飛抵英國 戰損畫面曝

美軍KC-135R空中加油機機身上密集的淺色金屬補丁，為該機在部署中東期間遭受彈片損傷後，進行戰場損傷修復（BDR）的具體證據。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一架在中東部署期間疑似遭攻擊受損的美軍KC-135R空中加油機，近日以滿滿臨時修復補丁的狀態飛抵英國。機身上多處未塗裝金屬片清晰可見，形成罕見的「戰損外觀」，引發外界關注。

根據《The Aviationist》報導，該機編號59-1444，抵達英國米爾登霍爾空軍基地（RAF Mildenhall）時，被觀察到機身分布多處補丁。航空專家指出，這類修補屬於戰場損傷修復（Battle Damage Repair, BDR）的典型形式，通常用於讓受損飛機維持可飛行狀態，返回後方基地進行完整檢修。

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報導指出，該機先前部署於沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。該基地先前曾遭與伊朗相關的攻擊行動。外電另提及，相關攻擊據報曾波及多架KC-135加油機，並造成一架E-3G預警機損毀；但部分細節仍未獲官方完整證實。

在相關消息傳出後，美軍也被觀察到自美國本土調動封存的KC-135機體進行整備。外界認為，這可能與戰區內部分機體短期內難以恢復有關，反映後勤調度壓力。

帶傷返航仍可運作 關鍵支援任務受關注

空中加油機主要負責延長戰機滯空時間與作戰半徑，是空中作戰的重要支援平台。分析指出，即使個別機體受損後仍可透過臨時修補維持飛行能力，但相關情況仍引發對部署機隊運作狀態的關注。

此外，該機在返航途中一度發出「7700」緊急代碼並轉降希臘克里特島，外界推測可能與機艙壓力或結構狀況有關，但實際原因尚未對外說明。

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