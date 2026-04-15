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砲聲隆隆震碎「躺平」幻夢！ 三軍聯勇操演火力全開
三軍聯勇操演火力全開 。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍三軍聯訓基地昨日展開「聯勇操演」實彈射擊重頭戲，陸軍234旅聯合航特部展現強大作戰能量，用實力證明：台灣的和平不是靠「躺平」換來的。
今晨的三軍聯訓基地訓場，黃沙滾滾，戰雲密布。陸軍234旅官兵展現精銳盡出的氣勢，各式重型火砲輪番上陣。從震撼山河的155公厘榴砲、105公厘戰車砲，到精準壓制的120公厘及81公厘迫砲，每一發砲彈的轟鳴，都像是對外來威脅的嚴正宣告。
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三軍聯合作戰火力展示。（記者蔡宗憲攝）
演訓進入高峰時，航特部攻擊直升機採取低空俯衝姿態，以2.75吋火箭彈與20機砲對敵據點進行毀滅性掃射，現場火光閃爍，立體作戰網構建出的鋼鐵防線，讓圍觀群眾無不感受到守護家園的真實力量。
軍事粉專Taiwan Adiz指出，這場實彈操演中，舉凡M249班用機槍、M240機槍到40榴彈機槍等各式步兵火力，配合30鏈砲的強大穿透力，建構出無懈可擊的近戰火力網。
航特部偕同火力支援三軍聯勇操演。（記者蔡宗憲攝）
三軍聯勇操演火力全開，空軍火力支援 。（記者蔡宗憲攝）