中國14機艦擾台 4架次軍機侵擾我西南空域

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今（15日）公布，自昨（14日）上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機5架次、軍艦6艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。其中5架次軍機中有4架次進入我西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

據國防部示意圖，共機活動分為兩批次。第一部分活動時間介於昨上午7時35分至11時55分之間，共出動輔戰機1架次。第二部分則於昨上午9時5分至下午6時55分間，共出動主、輔戰機及無人機計4架次，主要在西南空域活動。

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海上動態方面，偵獲中共海軍6艘艦艇及3艘公務船持續在台海周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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