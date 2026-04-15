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不用大型港口怎麼打仗？美軍在菲測試分散運補新模式
美國陸戰隊第一遠征軍人員與菲律賓承包商，在菲律賓卡加延德奧羅港（Cagayan de Oro）共同執行裝備裝載作業，將軍用中型戰術車輛（MTVR）開上民用駁船，演練不依賴大型港口的「分散式運補」戰術。（圖：美國陸戰隊）
〔編譯陳成良／綜合報導〕若大型港口在戰時無法使用，部隊與裝備要如何送上前線？美軍近期在菲律賓測試一種新的海上運補方式，透過小型港口與民間船隻分批轉運，被視為因應高風險海域環境、降低後勤中斷風險的調整。
根據美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，美國陸戰隊3月7日首次在菲律賓民答那峨島卡加延德奧羅港（Port of Cagayan de Oro）卸載預置裝備，再透過當地民用駁船，分批轉運至呂宋島北部。不同於過去集中於大型港口的作法，這次行動改以多點分流，讓裝備在不同地點完成接駁與轉運。
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報導指出，傳統大型港口在衝突情境下可能成為明顯目標，而分散式運補則透過多個節點同時運作，降低單一據點受影響時對整體補給的衝擊。美軍此次結合菲律賓在地港口與民間船隻資源，將原本集中運輸的補給流程拆分為多段，提升整體調度彈性。
此外，若運輸需經過如呂宋海峽等爭議水域，相關航線被認為可能面臨較高不確定性，也使分散運補模式的實用性更受關注。
這項測試配合美菲年度聯合軍演「肩並肩」（Balikatan）等活動進行。近年美軍逐步在菲律賓擴展前進部署與補給節點，包括規劃於蘇比克灣設置預置裝備據點。
報導分析，這類運補方式可在主要港口受限時維持補給運作，被視為提升部隊持續作戰能力的一環。隨著美軍與菲律賓深化合作，相關演練也反映出美方在區域後勤配置上的調整方向。