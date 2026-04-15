俄遠東飛機工廠大火 Su-57恐直接斷供

圖為俄羅斯Su-57匿蹤戰機去年在杜拜航空展進行飛行展示，並罕見開啟內部彈艙。（法新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕根據最新衛星影像顯示，位於遠東阿穆爾河畔共青城的俄羅斯加加林飛機製造廠（KnAAZ）日前發生大火後，負責生產Su-57匿蹤戰機關鍵複合材料的廠房已出現大面積坍塌，受損程度遠超官方宣稱，恐重創該型戰機產線。

軍聞網站「Defence Blog」報導，開源情報團體Exilenova+於4月14日發布衛星影像，顯示KnAAZ第46號廠房多處屋頂結構塌陷，研判為高溫長時間燃燒所致，顯示內部設施損毀嚴重；俄方至今未對事故發布官方說明。

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報導指出，第46號工廠為Su-57戰機複合材料零件專責生產設施，負責製造約300種部件，其中包含進氣道、副翼與翼尖等大型結構。由於匿蹤設計高度依賴複合材料，相關零件無法以金屬替代，且俄國境內缺乏替代供應來源，一旦產線中斷，將直接衝擊整體機體組裝進度。

報導指出，Su-57為俄羅斯唯一第五代匿蹤戰機，其低可偵測特性仰賴複合材料機體結構，一旦相關製程受阻，將影響整體性能與產能。加上該廠生產流程高度仰賴人工與專用設備，即便重建廠房，也難以在短時間內恢復完整產能。

此外，KnAAZ早已遭西方制裁，限制其取得關鍵設備與技術，使修復進度面臨更大挑戰。

報導指出，在此次事故發生前，Su-57計畫已進度落後。俄方2019年簽署76架採購合約，原訂於2027至2028年完成交付，但截至2025年僅約20至25架服役，當年度更僅交付2架，產能長期不足。

值得注意的是，該設施同時支援Su-35S戰機生產，後者為俄軍補充烏克蘭戰場損失的重要機型；此次火災除衝擊匿蹤戰機計畫外，也可能進一步壓縮俄軍整體航空戰力補充能力。

報導分析，繼2025年供應鏈設施遭打擊後，此次關鍵工廠失火，顯示俄羅斯航空工業體系正面臨連續性衝擊。在制裁與戰爭壓力交織下，其先進戰機量產能力恐持續受限。

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