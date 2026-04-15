一個時代結束！美軍A-10最後一批飛行員結訓

美軍A-10C 「雷霆二式」攻擊機3 月18日於戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan AFB）升空。（圖：美國空軍）

編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍近日完成最後一批A-10C「雷霆二式」（A-10 Thunderbolt II）攻擊機飛行員訓練，象徵這款服役數十年的近接空中支援（CAS）主力平台，正逐步走向退場階段。隨著新飛行員培訓畫下句點，A-10未來將不再擴編，而是進入縮減與汰除的過渡期。

美軍 A-10C 「雷霆二式」攻擊機最後一批「正式訓練單位」（FTU）學員日前完成結訓，象徵這款傳奇密接支援戰機的訓練任務正式邁入歷史終章。（圖：美國空軍）

根據軍事媒體《The Aviationist》報導，隸屬第357戰鬥機中隊（357th Fighter Squadron）的學員，已於今年4月完成最後一梯次訓練。該中隊長期是美軍A-10飛行員的主要訓練單位，此次畢業被形容為「一個時代的結束」。

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A-10因其強大火力與高生存性，被暱稱為「疣豬」（Warthog），長期擔負對地支援任務。其機鼻搭載的GAU-8 30公厘機炮，被視為對地打擊的代表性武器，能有效摧毀裝甲車輛與地面目標，使A-10在伊拉克與阿富汗戰爭中建立起獨特地位。

即使在近年的中東行動中，A-10仍被用於打擊無人機與快速攻擊艇，顯示其在特定作戰環境下仍具實用價值。

面對現代防空壓力 是否退場引發爭議

不過，美國空軍長期主張，A-10在現代高威脅戰場中的生存能力有限，特別是在具備反介入／區域拒止（A2/AD）能力的環境下，容易暴露於先進防空系統之下。這也是推動其逐步退役的主要原因之一。

然而，國會過去多次介入，認為A-10在近接支援任務上仍具不可替代性，使其退役進程一再延後。根據最新規劃，美軍原計畫在2026年前大幅縮減A-10機隊規模，但實際退場時程仍存在變數。

隨著飛行員培訓終止，A-10機隊未來將以既有飛行員與部隊為主，逐步進入縮編階段。美國空軍先前已提出縮減A-10機隊規模的規劃，相關調整仍持續推進中。

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