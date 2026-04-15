專訪》破解中國「黑色威脅」 菲前陸軍中將籲「透明化」揭露共軍手段

菲律賓前陸軍中將副司令吉尼德（Leodevic B. Guinid）接受「自由時報」專訪，建議台灣效法「透明化」策略，詳實揭露中共ICAD，即非法（Illegal）、脅迫（Coercive）、挑釁（Aggressive）及欺騙（Deceptive）行徑及手段。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近年在台海及南海頻繁發起「灰色地帶」侵擾，對區域安全構成重大威脅。菲律賓前陸軍副司令吉尼德（Leodevic B. Guinid）中將接受本報專訪表示，菲律賓直接將中國的侵擾視為「黑色」而非灰色，他建議台灣可借鏡菲律賓應對中國「ICAD」戰術的經驗，透過「透明化」行動及善用無人機等軍民兩用技術，揭露中國行徑並爭取國際支持、掌握道德制高點。

吉尼德近日訪台參與「民主之盾」國際論壇，並接受「自由時報」專訪。針對台菲共同面臨的中國灰色地帶襲擾威脅，吉尼德回應本報提問說，台菲擁有共同利益且面臨相同威脅，無論是正式或非正式的情報共享都非常重要且是好的提議，但他強調，更關鍵的是「經驗的交流」。

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吉尼德指出，西方過去常用的「灰色地帶」一詞，在菲律賓現在被稱為「ICAD」，即中國行動中充滿了「非法（Illegal）、脅迫（Coercive）、侵略（Aggressive）和欺騙（Deceptive）」。他直言，中國的意圖是成為對抗美國的區域霸權，絲毫不顧及其他受影響的民主國家。

針對如何反制ICAD戰術，吉尼德分享菲律賓在西菲律賓海（南海）的實戰經驗，「如果他們是非法的，我們就合法應對，例如利用聯合國仲裁裁決表達訴求；如果他們採取脅迫，我們就克制行動，不採取挑釁作為；如果他們欺騙，我們就以透明應對。」他說明，菲律賓會將國內外媒體帶到前線，向世界展示真實情況。

吉尼德也建議台灣採用這種「透明化戰術」，他認為，這能證明我們遵循以規則為基礎的國際秩序，藉此獲得理念相近國家的支持，並在對抗中國時擁有道德制高點。

此外，我國積極透過年度及特別預算等方式籌建無人系統生態系，建立國防自主產能。面臨共軍船艦與軍機高度危險且具侵略性的逼近操演，吉尼德也坦言，台菲在商規兩用無人科技上有很多合作空間，他指出，無人機（UAV）、無人水面載具（USV）與無人水下載具（UUV）等技術將非常實用。這不僅是實現「透明化」的利器，更能有效降低人員在面對解放軍危險操作時的風險。

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