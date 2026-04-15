要留住網路戰高手！ 國軍「專家級」月加給從5萬調高到6萬

國防部放寬網路戰加給門檻、提高加給額度。圖為國防部長顧立雄日前出席立院外委會法案審查會議。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕現代戰爭除了裝備較量，看不見的「網路戰」更是攻防重點，不過，國軍網路戰人力近年呈現下滑趨勢，除培訓周期長與技術門檻高等結構性因素外，「外界高薪誘因」已成為關鍵衝擊來源。因此，國軍將菁英二級、菁英一級人員的績效許可比例大幅放寬，同時把專家級人員加給，從每月5萬元提升至6萬元，提高高專人才留營意願。

國防部近期一份提交立法院的書面報告指出，國軍近3年網路戰、資安專才，未留營或志願提前退伍人員中，約有8成係因薪資待遇不如民間所致，凸顯資安專業人力在軍民市場間的明顯落差。

報告進一步指出，隨資安產業蓬勃發展，企業對高階資安人才需求強勁，不僅薪資優渥，亦具備彈性職涯與國際發展機會，使國軍在留才上面臨嚴峻挑戰。對此，國防部已自制度面著手調整，於今年6月起修正網路戰勤務加給標準，透過放寬績效比例與提高高階人員加給，強化誘因。

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依修正內容，菁英二級人員績效許可比例由15%提高至30%，菁英一級由5%提升至15%，專家級人員加給則由每月5萬元提高至6萬元，藉此縮小與民間薪資差距，並提高高專人才留營意願。國防部評估，相關調整已逐步顯現成效，114年菁英級及專家級支領人數已有成長，國際資安證照取得數亦較前一年增加70張，顯示加給制度有助提升人力質量與專業能量。

在未來作法方面，國防部強調，除持續檢討加給標準、滾動調整待遇外，亦將結合多元配套措施，打造更具競爭力的人才體系。首先，在訓練端將建立完整培育管道，從基礎到專精訓練銜接國際證照制度，縮短人力養成期；其次，透過產官學合作，引進民間資安能量與學界資源，提升實務攻防能力；同時擴大人力來源，延攬具資訊專長人才投入部隊，並強化經管制度，降低人力流失風險。

國防部強調，在國際資安威脅升高情勢下，將持續檢討網路戰勤務加給制度，並結合多元訓練、擴大招募來源及完善經管規劃等措施，提升留營意願與人力素質，維持網戰人力量能，強化整體網路防護能力。

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