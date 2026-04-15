美軍第七艦隊指揮艦出動 率美菲澳艦隊聯演

外媒呈現之美、菲、澳三國聯合演訓編隊與艦艇對照圖。畫面下方為負責海上調度與通訊中樞的美軍第七艦隊旗艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge）。（圖：Army Recognition）

〔即時新聞／綜合報導〕美軍第七艦隊旗艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge, LCC-19）近日在菲律賓南部蘇祿海展開多國聯合演訓。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，此類演練著重於多國部隊間的指揮與通訊協作。

美國海軍第七艦隊旗艦「藍嶺號」兩棲作戰指揮艦。（圖：美國海軍）

報導指出，藍嶺號作為第七艦隊的兩棲作戰指揮艦，於4月9日至12日期間，在菲律賓專屬經濟海域，與菲律賓及澳洲海軍單位進行多邊海上協作活動。該海域位於南海與蘇拉威西海之間，是西太平洋重要的戰略通道。

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藍嶺號並非傳統的前線作戰艦艇，而是美軍在印太地區的「移動指揮中樞」。報導指出，該艦設計核心在於指揮、控制、通訊與戰場規劃能力，負責協調整個艦隊、空中部隊以及區域盟友的聯合作戰行動。

報導分析，當這艘負責西太平洋行動的指揮艦，率領菲律賓與澳洲海軍進行演練時，展現的是一種「指揮鏈」的整合。與傳統演訓不同，這種由藍嶺號主導的模式，旨在將各國部隊納入單一協調框架下，建立具備高度擴充性的聯合作戰網絡。

此次演訓內容聚焦通訊協作與區域感知。報導指出，相關演練涵蓋通訊協調與海域感知等項目，顯示美軍正持續提升在西太平洋海域，能迅速組織盟友、同步多國指揮決策的戰場彈性。

報導分析，隨著美軍持續深化與區域夥伴的合作節奏，藍嶺號在此海域的調度行動，反映美方在區域後勤與戰術配置上的調整方向，並透過可見的聯合行動，持續對印太海域保持軍事存在感。

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