日本自衛隊政策轉向 棄買阿帕契轉往無人機

圖為拜卡公司的TB2無人機。（圖取自拜卡公司）

〔記者吳哲宇／台北報導〕日本近日通過2026年度預算，防衛省預算於7日生效，當中防衛省將以111億日圓（約新台幣22.09億）採購5架「廣域無人機」。日媒報導，綜合防衛省先前尋求的「多用途無人機」用途規劃，已能清楚了解將以無人機取代阿帕契和眼鏡蛇直升機。

軍聞網站「J-Defense News」報導，根據2022年發布的防衛力整備計畫，防衛省已決定逐步汰換AH-1S以及AH-64D直升機，其功能將由「多用途/攻擊用UAV」取代。

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雖然目前尚未選定要採購的機種，軍聞網站「Defence Blog」報導，根據防衛省發布尋商資訊的規格需求，土耳其的拜卡TB2S和以色列的「蒼鷺」MK2均已符合要求，都具備攻擊和電戰能力。

土耳其拜卡公司的TBS2無人機是TB2的升級版，該型無人機已經過俄烏戰爭實戰驗證，TBS2則在此基礎上新增的衛星通訊鏈路功能，可進行超視距作戰。它具備27小時的滯空巡航時間，機翼的彈藥酬載多達150公斤，單價也僅有500萬美元（約新台幣1.58億）。

「蒼鷺」Mk II的滯空時間則高達45小時，最高時速278公里，搭載廣域監視系統，「蒼鷺」Mk II曾被發現在和歌山縣白濱機場飛行，「蒼鷺」Mk II的測試和評估工作已於2024年完成，其預計單價約為TB2S的兩倍。

除此之外，其他可能選項也包括日本速霸陸和通用原子公司，前者能夠推進無人機國產化的目標，他們也曾為陸自開發過監偵無人機，後者則有以MQ-1C改進而來的灰鷹25M無人機。

另一方面，陸上自衛隊8日在防衛大臣小泉進次郎見證下，分別成立「無人資產防衛能力推進室」和「無人裝備室」。未來「無人資產防衛能力推進室」和「無人裝備室」，除將主掌在烏俄戰場大放異彩的小型無人機籌獲與操作外，也將協助引進陸上無人載具、中大型無人機等裝備，並建立「有人／無人組合」（MUM-T）戰術和流程等，執行情監偵、打擊等多元任務。

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