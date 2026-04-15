美軍B-21匿蹤轟炸機新畫面曝光 空中加油測試畫面公開

圖為美軍最新曝光的B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機與KC-135加油機進行空中加油對接的畫面。這項關鍵測試展現了B-21具備延長作戰半徑、支援長程打擊任務的能力。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍最新一代 B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機最新空中加油測試畫面曝光，該機近日在加州上空完成與加油機對接，展現維持長程打擊火力的關鍵能力。

美軍B-21「突襲者」匿蹤轟炸機於加州上空進行空中加油測試。執行對接任務的為一架配備專屬測試設備的特規版「NKC-135」空中加油機，協助B-21完成這項長程打擊能力的關鍵驗證。（圖：美國空軍）



根據軍事新聞網站《The Aviationist》報導，空中加油是戰略轟炸機執行長程打擊任務的核心指標。報導引述美國空軍官員說法指出，相較於舊型轟炸機，B-21具備極高的燃油效率，能大幅減少對空中加油機部隊的依賴。這項設計使美軍在作戰調度上獲得更大的靈活性，戰機能夠從本土或海外前線基地起飛，將火力投射至更遠的目標區域。

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B-21於2022年12月首度公開亮相，目前仍處於測試與驗證階段，尚未正式服役。美國空軍目前正與國防巨頭諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）合作，加速該型轟炸機的生產與交付作業。按照美國空軍公布的既定時程，首架B-21預計將於2027年正式交付服役。

據報導，首批B-21機隊將部署於南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth AFB）。美國空軍表示，目前該基地正在進行跑道擴建與相關基礎設施升級，為迎接這款新一代戰略轟炸機進駐預作準備。

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