德國首次採購無人攻擊機 萊茵金屬獲軍方近3億歐元合約

德國國會15日授予萊茵金屬公司一份採購合約，為聯邦國防軍提供無人攻擊機。這是德國武裝部隊首次採購無人攻擊機。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼2月批准與國防科技新創公司Stark和Helsing簽署的合約後，德國國會15日授予國防工業巨擘萊茵金屬公司（Rheinmetall）一份採購合約，為聯邦國防軍（Bundeswehr）提供無人攻擊機。這是德國武裝部隊首次採購無人攻擊機。

隸屬中間偏左社會民主黨（SPD）、同時也是國會預算委員會成員的議員施瓦茨（Andreas Schwartz）告訴《法新社》，「如果符合品質標準」，萊茵金屬這份交付無人攻擊機的合約，價值約2.98億歐元（約111億台幣）。

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施瓦茨說：「德國正對無人機採購採取一致作法，並記取烏克蘭的經驗。」

德國國防部15日宣布一項向「第三方製造商」採購無人機的架構協議，但未具體說明交易規模或點名該公司。

將交付的攻擊無人機也稱為「滯空彈藥」（loitering munitions），這種無人機配備爆炸酬載，能在空中停留很長一段時間，然後在機載感測器的協助下，打擊已識別的目標。

不久前，致命的無人機在德國仍被視為極具爭議，關於軍方是否應獲准採購此類武器，曾引發激烈的政治辯論。

然而，在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭帶來的威脅，以及無人機在戰場上的廣泛使用，已在很大程度上消除了這些疑慮。

根據國防部的一份聲明，向這3家製造商下訂單，旨在於2027年前為部署在立陶宛、屬於北大西洋公約組織（NATO）東翼的一支德國裝甲旅，配備「全套的偵察與接戰能力」。

總部位於柏林的Stark Defence和總部位於慕尼黑的Helsing，2月間獲得國會批准，取得初始價值5.36億歐元的合約。當時，萊茵金屬尚未發展出功能正常的原型機。

國防部說，這3家公司都將受到平等對待，並透過平行開發、野外試驗、訓練與反覆改良的過程，以「節省時間並迅速引進這項重要的新能力」。

隨著歐洲軍事支出激增，總部設於杜塞道夫（Dusseldorf）的萊茵金屬，近年來迅速成長。該公司在柏林也被視為一股日益強大的政治力量，自2月以來，該公司已成功將其無人攻擊機系統，重新投入與聯邦國防軍合約的競爭中。

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