「福特號」遠航295天 打破越戰後美軍航艦最長部署紀錄

《美國海軍學會新聞網》統計數據顯示，福特號的部署時間已在15日達到295天，打破「林肯號」在新冠疫情初期在中東創下的294天記錄，達成越戰後最長的部署天數。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受中東戰火影響，美軍航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78） 在海外部署已久，《美國海軍學會新聞網》（USNI News）統計數據顯示，福特號的部署時間已在15日達到295天，打破「林肯號」在新冠疫情初期在中東創下的294天記錄，達成越戰後最長的部署天數。

綜合外媒報導，「福特號」於2025年6月開始部署，從位於維吉尼亞州諾福克的母港前往地中海。同年10月，軍方將航線改為加勒比海，參與逮捕前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的行動，隨著中東局勢升級，福特號前往中東參與更多戰鬥，原先預定於3月初穿越蘇伊士運河進入紅海，但由於艦上洗衣間發生火災，「福特號」被迫掉頭前往克羅埃西亞進行維修。

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自《美國海軍學會新聞網》1964年開始統計航空母艦部署天數以來，最長紀錄是「中途島號」航艦在1972年至1973年的越戰期間部署的332天。「尼米茲號」在新冠疫情的2020至2021年期間，曾在海上執勤341天，但當時是為了防止病毒傳播而進行的長時間隔離，因此不列入計算。此次「福特號」創下的紀錄則是越戰後美軍航艦在海外部署的最長天數紀錄。

目前美國國防部官員並未說明「福特號」要部署多久．但海軍作戰副部長基爾比（James Kilby）3月初向參議院軍事委員會戰備與管理支援小組委員會表示，「福特號」的部署時間可能會達到11個月，代表「福特號」可能在5月下旬返回美國本土。美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）3月底曾在戰略與國際研究中心的一場討論中表示：「你們將會看到福特號的部署時間創下紀錄。」

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