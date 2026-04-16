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聯勇操演首見「低空殺手」現蹤！復仇者飛彈車進駐 強化無人機反制

2026/04/16 08:59

聯勇操演首見「低空殺手」，復仇者飛彈車進駐（軍事迷提供）聯勇操演首見「低空殺手」，復仇者飛彈車進駐（軍事迷提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期俄烏戰爭及美伊衝突中，無人載具與不對稱作戰成為現代戰爭顯學。國軍為因應新型態威脅，在屏東恆春半島三軍聯訓基地進行的「聯勇操演」中，演訓強度與部署思維出現顯著變化。資深軍事迷近期首度目擊，國軍野戰防空骨幹——「復仇者」防空飛彈系統（AN/TWQ-1），竟罕見地直接部署於指揮部附近，模擬針對敵方無人機與巡弋飛彈的精準攔截，展現「實戰化」戰場經營決心。

根據軍事迷經過訓場周邊的行車紀錄器意外記錄到，這部披掛偽裝網、隱匿於灌木叢中的復仇者飛彈車，正處於高度戒備狀態。過去復仇者系統多隨裝甲部隊移動進行野戰掩護，這回「首次」被目擊在指揮部周邊進行防空部署。資深軍事迷分析，雖然採「實兵不實彈」模式，但象徵國軍正積極汲取烏俄、美伊戰爭經驗，強化重要指揮節點對抗小型無人機及低空襲擾的防護能力。

聯勇操演首見「低空殺手」，復仇者飛彈車進駐（軍事迷提供）聯勇操演首見「低空殺手」，復仇者飛彈車進駐（軍事迷提供）

復仇者防空飛彈系統是一款具備高機動性的車載短程防空武力，車體搭載兩組四聯裝、共計8枚「刺針」（Stinger）飛彈。該系統最令敵軍膽寒的，在於其結合光電與紅外線尋標器的先進火控系統，能在短短12秒內完成目標鎖定與發射。無論是低空掠過的固定翼飛機、直升機，或是近年戰場上最難纏的巡弋飛彈與無人機，都難逃其火力網。

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