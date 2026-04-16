史上首次！海軍敦睦艦隊萬里遠航 造訪友邦聖露西亞

海軍敦睦艦隊首度造訪友邦聖露西亞。（取自我國駐聖露西亞大使館臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊經過超過一個月的遠航，已造訪第三個友邦，根據我國駐外使館資訊，由3艘艦艇組成的敦睦艦隊，已經在13日抵達聖露西亞，是我國敦睦艦隊59年來第一次造訪該國，不僅創下海軍航海史紀錄，更是兩國邦交以來的重大交流里程碑。

敦睦艦隊由磐石號油彈補給艦（AOE-532）領銜，搭配成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）編組而成，自今年2月底啟航迄今，已經造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯，且敦睦艦隊11日離開聖克里斯多福及尼維斯時，我國駐該國大使館即宣布，敦睦艦隊將前往聖露西亞。

聖露西亞距離聖克里斯多福及尼維斯的直線航程僅150浬左右，若以海軍艦艇航行速度，約10到12小時就可以抵達。

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我國駐聖露西亞大使館在我國時間15日時宣布，敦睦艦隊已抵達該國，聖露西亞政府在13日舉辦盛大的迎賓儀式。我國駐聖露西亞大使館表示，感謝聖露西亞（以下簡稱露國）政府的邀請和安排，我們的海軍接受了熱烈的歡迎儀式，包括露國外長和許多內閣閣員親自到場歡迎。露國警察樂隊與台灣海軍皆輪番帶來令人印象深刻的演出，現場氣氛熱烈非凡。

我國駐露國大使館表示，特別是台灣海軍透過鼓號樂隊表演、樂儀隊操演及莒拳隊的武術展現紀律、專業與台灣精神，贏得滿場掌聲。壯盛的磐石艦和迪化艦還開放參觀，吸引眾多民眾及師生熱情參與，讓露國大眾都能看到我國壯盛軍容，碼頭洋溢著歡樂且令人難忘的氛圍。在海風與掌聲中，台灣與聖露西亞跨越海洋的情誼，顯得格外真摯而動人。

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