（影）不只運輸機變飛彈卡車 波音想將CH-47裝滿無人機從貨艙發射

波音公司近日表示，正規劃為CH-47「契努克」直升機導入「投放效應器」（無人系統）能力。（圖取自波音YT）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著各式攻擊型彈藥性能強於載具，不僅運輸飛機可轉型搭載防區外攻擊彈藥，就連傳統運輸直升機也開始轉型。波音公司近日表示，正規劃為CH-47「契努克」直升機導入「投放效應器」（無人系統）能力，並同步發展可有人與無人操作的版本，讓這款服役逾半世紀的機型持續延伸戰場角色。

軍聞網站「The War Zone」報導，波音15日在美國陸軍航空協會研討會中展示相關概念，透過電腦模擬影片顯示，「契努克」可由後艙門投放無人機，將運輸平台轉型為多任務作戰節點。

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報導指出，「投放效應器」泛指可由空中、地面或海上平台發射的無人系統，包含偵察、電子戰、誘餌與自殺攻擊無人機，並可透過網路化方式協同作戰，已成為未來戰場關鍵能力。

波音表示，雖然目前尚未實際進行契努克投放測試，但已投入自有資金推動相關技術，並評估儘快進入實驗驗證階段；相較其他直升機多採外掛發射，契努克大型機艙可攜帶更多無人系統，並支援投放更大型無人載具。

值得注意的是，波音公司也表明近期正與美國陸軍合作，在阿帕契直升機上安裝發射器並發射安杜里爾的ALTIUS-700無人機，概念發展到實彈試射僅6個月。

目前美軍規劃中的大型投放無人系統射程可達350公里，未來甚至可提升至650公里，單體重量最高可達225磅（約102公斤），顯示其已具備戰術打擊與長距離滲透能力。

除無人系統整合外，波音亦推動契努克「最佳人員配置」概念，結合人工智慧與自動化系統，降低飛行員負擔，甚至在特定任務中實現無人操作。目前相關技術已逐步落實，包括類似車輛車道輔助系統的主動併聯制動系統（APAS）與升級版數位自動飛控系統（DAFCS），後者已完成全自動進場與降落測試，顯示契努克正朝高度自動化發展。

此外，契努克訂單持續增加，美軍與多國用戶需求穩定，顯示該型機在完成數位化與無人化升級後，仍具長期發展潛力。

報導分析，在高強度防空與無人機威脅環境下，傳統直升機正由單純運輸平台，轉型為結合無人系統與自動化能力的戰場節點；契努克若成功整合投放無人機與無人操作能力，將大幅提升其生存性與任務彈性。

Same two rotors. More capability.



We're pushing Chinook Block II even further.#26Summit pic.twitter.com/FK2zandPmx — Boeing Defense （@BoeingDefense） April 14, 2026

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