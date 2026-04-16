美空軍進戰力汰換期 20將領聯名稱戰力史上最爛需年購百架飛機更新

圖為美國空軍F-15EX戰機。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍的戰力是世界最強，但規模、戰力最大，也代表任何影響都牽一髮動全身。20個州的國民兵副司令近日聯名致函美國國會，呼籲在2027財年預算中至少採購72架新型戰機，否則所有單位都將持續使用1970年代的戰機。

星條旗報報導，聯名信函示警，美國空軍目前正面臨「史上最老、規模最小且戰備最低」的困境，建議每年最佳應採購108架戰機，才能維持戰力更新速度。

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報導指出，國民兵高層建議2027年優先採購48架F-35A與24架F-15EX，未來進一步提升至72架F-35A與36架F-15EX，用於汰換F-15C、A-10與F-16等老舊機型。

信中強調，現行由現役部隊汰換後轉交國民兵的作法，並不等同戰力現代化，反而使後備部隊持續依賴老舊裝備，影響整體作戰能力。

報導指出，目前國民兵空軍24個戰機中隊，有13個尚未確定換裝時程，顯示戰機更新進度嚴重落後。愛達荷州國民兵準將史密斯表示，若未加速採購，多數單位將持續操作1970年代機型，增加維修負擔並降低戰備水準。

此外，在美軍近期「史詩之怒行動」中，空中國民兵亦參與對伊朗相關作戰任務，凸顯其在高強度衝突中的重要角色。

報導分析，在多戰區壓力與機隊老化交織下，美軍正面臨戰機數量與品質雙重挑戰；如何加速採購並同步更新現役與後備部隊裝備，將成為維持空優與戰備能力的關鍵。

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