（影）對抗極音速飛彈新手段 美飛彈防禦局追加百億研發

諾斯洛普．格魯曼公司設計的「滑翔階段攔截器」（GPI）概念圖。（圖：Northrop Grumman）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍面對極音速飛彈威脅，僅能於末端運用標-6飛彈攔截，為彌補飛彈防禦缺口，美國飛彈防禦局近日追加4.753億美元（約新臺幣149.8億元）預算，推動「滑翔階段攔截器」（GPI）發展，目標在2029年底前實現初始作戰能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，諾斯洛普格魯曼獲得此次合約增額後，GPI計畫總金額已超過13億美元，並計畫將開發進度提前，目標於2028年前完成關鍵里程碑，逐步整合進神盾作戰系統。

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報導指出，這項計畫獲得行政立法的支持，美國國會已指示五角大廈須在2029年底前具備初始作戰能力，並至少部署12枚飛彈；2032年底前獲得完整作戰能力，並至少有24枚飛彈，與新型的感測器如雷達等協同作戰。

報導指出，GPI最大特色在於鎖定高超音速飛彈「滑翔階段」進行攔截，也就是目標仍在大氣層內機動飛行、尚未進入末端俯衝前的階段；相較現有標準6型飛彈主要負責末端防禦，GPI可大幅提前攔截時機，擴大防禦縱深並增加擊殺機會。

報導說，該型飛彈採用先進導引頭與「直接撞擊」技術，而非近距爆炸碎片撞擊。GPI並搭載可重新點火的推進系統與雙重交戰模式，使其可在不同高度範圍內攔截高機動目標，提升命中精度與作戰彈性，這也代表GPI需要保持靈活飛行動能和精準導引至最後一刻。

在系統整合方面，GPI將與神盾系統及「高超音速與彈道追蹤太空感測器」（HBTSS）構成完整殺傷鏈，透過「遠距接戰」與「遠距發射」機制，實現跨平台聯合攔截能力。

此外，美日已建立合作開發架構，由日本負責部分推進系統研製，進一步強化印太地區聯合防空與嚇阻能力，顯示該計畫已具備戰略層級意義。

報導分析，在高超音速武器具備高速與高機動特性的情況下，傳統防空系統面臨攔截窗口不足問題；GPI的發展代表美軍正由「末段防禦」轉向「多層攔截」，補齊現有防禦體系的關鍵斷層，強化整體飛彈防禦能力。

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