總預算要付委！ 海軍下一代作戰艦、空戰演訓系統莢艙有錢買了

國軍數年前公布的新一代巡防艦示意圖，此案已演變為下一代作戰艦，今年啟動合約設計。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度中央政府總預算案延宕200餘天後，終於打破僵局，立法院擬於21日（下周二）將總預算案付委審議。攸關軍事採購的國防部軍事投資案也陸續啟動，根據國防部預算書統計，攸關下一代主力作戰艦艇的「下一代作戰艦」合約設計案、空軍空戰即時演訓系統莢艙增購案等，都可望隨著總預算在立法院實質審查，獲得實際執行與採購的契機。

根據國防部今年度預算書顯示，國軍除了繼續執行多項跨年度軍事投資案，也有少數的新增軍投案自今年起執行。其中，海軍計畫籌獲排水量約6000噸的「下一代作戰艦」，今年斥資1.42億餘元，進行合約設計案，將委託國內具船舶設計經驗機構執行合約設計，提供原型艦建造參考藍圖及建造需求規範。

根據海軍評估，為因應當前中共對我軍事威脅與東海、南海的海洋與島嶼爭議，需建立6000噸級巡防艦，以執行遠海訓練、外島運補護航，及維護海上交通線安全等任務，增加兵力運用彈性。

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下一代作戰艦可望與輕型巡防艦等，成為海軍新一代水面艦的骨幹，6000噸級巡防艦排水量雖比現役的基隆級驅逐艦小得多，但將具備更省人力的自動化系統、更強的偵搜能力，以及充沛的火力配置。

另外，空軍今年起斥資24.43億餘元，執行68具「空戰即時演訓系統莢艙增購案」，這個案子是三軍共同需求，並由空軍統籌建案。根據國防部的預算書，空軍需要64具、海軍則需要4具，全案分3年度執行，預計2028年前由海軍、空軍先後籌獲上述數量裝備，搭配既有的即時顯示系統，滿足演訓需求。

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